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Зеленский знает, где ВСУ собираются мощно прорвать оборону россиян

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уже известно, где вооруженные силы Украины смогут мощно прорвать российскую оборону. Это обязательно произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского CBS.

"Все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим", - сказал он.

По его словам, это нелегкий путь, учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч россиян.

"Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет скорее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории. За последнюю неделю там освободили 5 кв. км.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может завершить еще до наступления зимы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска имеют инициативу, ежедневно двигаются вперед и освобождают территории. На вопрос о военных действиях зимой президент заявил, что Украина не может терять время.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины