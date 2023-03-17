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Зеленський змінив посла в Естонії

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 18:42
Зеленський змінив посла в Естонії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мар'яни Беци з посади посла України в Естонії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Бецу Марʼяну Олександрівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Естонській Республіці", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, наступним указом президент призначив на цю посаду іншу людину.

"Призначити Кононенка Максима Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Естонській Республіці", - йдеться в документі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Нагадаємо, вчора Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

Після чого речник президента повідомив, що Луганську ОВА може очолити військовий.

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