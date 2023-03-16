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Гайдай підтвердив, що отримає посаду посла в Казахстані

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Україна, Четвер 16 березня 2023 19:18
Гайдай підтвердив, що отримає посаду посла в Казахстані Фото: колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (facebook com odalug)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 березня, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.

Він повідомив, що на його місце, скоріш за все, поставлять військову людину. А він тим часом займеться іншим "фронтом".

"Мене направлять на інший "фронт", в цьому випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на іншому напрямку. Скоріш за все, це буде Казахстан. Про це йшла мова", - заявив Гайдай.

Проте він зауважив, що все може змінитися, якщо президент України Володимир Зеленський побачить його на іншому напрямку, за його словами, він без жодних роздумів погодиться з рішенням президента.

Нагадаємо, вчора Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

Після чого речник президента повідомив, що Луганську ОВА може очолити військовий.

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