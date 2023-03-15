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Луганську ОВА може очолити військовий, але ім'я поки не називають

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Луганська область, Середа 15 березня 2023 18:42
Луганську ОВА може очолити військовий, але ім'я поки не називають Фото: речник президента Сергій Никифоров (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 березня, речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Луганську обласну військову адміністрацію може очолити військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У випадку Луганської області, керівником буде найімовірніше людина військова, власне, це і була мотивація", - повідомив Никифоров.

За його словами, як і раніше, у всіх прифронтових та відверто фронтових регіонах, є намір мати на посаді очільника саме військову людину.

Прізвище Никифоров поки назвати не може.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

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