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Зеленский сменил посла в Эстонии

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Украина, Пятница 17 марта 2023 18:42
Зеленский сменил посла в Эстонии Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Марианны Бецы с должности посла Украины в Эстонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Уволить Бецу Марьяну Александровну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.

Кроме того, следующим указом президент назначил на эту должность другого человека.

"Назначить Кононенко Максима Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Напомним, вчера Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

После чего представитель президента сообщил, что Луганскую ОВА может возглавить военный.

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