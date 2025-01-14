Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента України.

Машовець став заступником голови ОП у квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко. В Офісі президента він курував військовий напрямок.

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