Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Машовец стал заместителем главы ОП в апреле 2020 года вместо уволенной Анны Коваленко. В Офисе президента он курировал военное направление.

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