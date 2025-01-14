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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Из нее выведен бывший заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Постановляю вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Р. Машовца", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

 

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Машовец стал заместителем главы ОП в апреле 2020 года вместо уволенной Анны Коваленко. В Офисе президента он курировал военное направление.

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Владимир Зеленский