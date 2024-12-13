Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї увійшов Михайло Драпатий та Павло Паліса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.
"Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатий Михайло Васильович - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України та Паліса Павло Сергійович - заступник керівника Офісу президента", - сказано в указі.
Цим же указом Зеленський вивів із Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
Нагадаємо 29 листопада командувачем Сухопутних військ ЗСУ був призначений бригадний генерал Михайло Драпатий. До цього він був заступником начальника Генштабу.
Згодом Зеленський розповів, що доручив Драпатому провести аудит у підготовці військових.
Також Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".
Варто зауважити, що раніше Зеленський також анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. За його словами, це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".
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