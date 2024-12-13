Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї увійшов Михайло Драпатий та Павло Паліса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.

Нагадаємо 29 листопада командувачем Сухопутних військ ЗСУ був призначений бригадний генерал Михайло Драпатий . До цього він був заступником начальника Генштабу.

"Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатий Михайло Васильович - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України та Паліса Павло Сергійович - заступник керівника Офісу президента", - сказано в указі.

Варто зауважити, що раніше Зеленський також анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. За його словами, це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.