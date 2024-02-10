Зеленський змінив склад Ставки та РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента №67 та №68.

Зеленський увів у склад Ставки верховного головнокомандувача нового головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Також указом №67 глава держави вивів зі складу Ставки Валерія Залужного.

Іншим указом Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Також плануються інші перестановки у ЗСУ. Про це більш детально читайте в матеріалі РБК-Україна.