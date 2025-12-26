Зеленський змінив склад Ставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Постановляю увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича - першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Що відомо про Євгенія Острянського

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО України Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського.

Генерал-майор Євгеній Острянський раніше працював заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Він має понад тридцятирічний досвід військової служби і є фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, в РНБО Острянський займається військовим блоком питань. Зокрема, координацією питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення ЗСУ, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача.