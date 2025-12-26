ua en ru
Зеленский изменил состав Ставки

Пятница 26 декабря 2025 12:16
Зеленский изменил состав Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Введен первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Постановляю ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Острянского Евгения Викторовича - первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно о Евгении Острянском

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Украины Руслана Хомчака и назначил вместо него Евгения Острянского.

Генерал-майор Евгений Острянский ранее работал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он имеет более тридцатилетний опыт военной службы и является специалистом в стратегическом планировании и оборонном управлении.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, в СНБО Острянский занимается военным блоком вопросов. В частности, координацией вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления ВСУ, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки верховного главнокомандующего.

