Зеленский сменил послов Украины в 16 странах: кто в списке

Президент Владимир Зеленский сегодня назначил послов Украины в 16 стран. Также были назначены представители в ряде организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

Изменения послов

Ранее мы писали, что президент сегодня проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Также известно, что дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.