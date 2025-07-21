Зеленский сменил послов Украины в 16 странах: кто в списке
Президент Владимир Зеленский сегодня назначил послов Украины в 16 стран. Также были назначены представители в ряде организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.
А уже следующими указами назначил новых дипломатов:
- Воронин Александр Степанович - в Алжирской Народной Демократической Республике;
- Балануц Александр Александрович - в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Щерба Александр Васильевич - в Южно-Африканской Республике;
- Токарь Юрий Любомирович - в Республике Кения;
- Субх Максим Алийович - в Государстве Кувейт;
- Соколовская Юлия Сергеевна - в Королевстве Испания;
- Плахотнюк Андрей Николаевич - в Канаде;
- Погорельцев Сергей Алексеевич - в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Селых Ольга Ивановна - в Султанате Оман;
- Нежинский Сергей Сергеевич - в Республике Кипр;
- Недоленко Геннадий Алексеевич - в Малайзии;
- Мельник Ярослав Владимирович - в Королевстве Бельгия;
- Касьянов Андрей Юрьевич - в Республике Ангола;
- Лутовинов Юрий Владимирович - в Японии;
- Боечко Владимир Васильевич - в Эстонской Республике;
- Бачинский Владимир Михайлович - в Боснии и Герцеговине.
Изменения послов
Ранее мы писали, что президент сегодня проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".
Также известно, что дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.
В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.
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