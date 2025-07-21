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Зеленский сменил послов Украины в 16 странах: кто в списке

Понедельник 21 июля 2025 13:06
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Зеленский сменил послов Украины в 16 странах: кто в списке Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня назначил послов Украины в 16 стран. Также были назначены представители в ряде организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

А уже следующими указами назначил новых дипломатов:

  • Воронин Александр Степанович - в Алжирской Народной Демократической Республике;
  • Балануц Александр Александрович - в Объединенных Арабских Эмиратах;
  • Щерба Александр Васильевич - в Южно-Африканской Республике;
  • Токарь Юрий Любомирович - в Республике Кения;
  • Субх Максим Алийович - в Государстве Кувейт;
  • Соколовская Юлия Сергеевна - в Королевстве Испания;
  • Плахотнюк Андрей Николаевич - в Канаде;
  • Погорельцев Сергей Алексеевич - в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Селых Ольга Ивановна - в Султанате Оман;
  • Нежинский Сергей Сергеевич - в Республике Кипр;
  • Недоленко Геннадий Алексеевич - в Малайзии;
  • Мельник Ярослав Владимирович - в Королевстве Бельгия;
  • Касьянов Андрей Юрьевич - в Республике Ангола;
  • Лутовинов Юрий Владимирович - в Японии;
  • Боечко Владимир Васильевич - в Эстонской Республике;
  • Бачинский Владимир Михайлович - в Боснии и Герцеговине.

Изменения послов

Ранее мы писали, что президент сегодня проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Также известно, что дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.

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