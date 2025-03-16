Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Тепер посаду обіймає генерал-майор Андрій Гнатов, який перед цим був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Зокрема, стало відомо, що перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено низку завдань.

"Підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні.

Водночас генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ, продовжить службу на посаді генерального інспектора Міністерства оборони України.

"Новий генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", - інформує Генштаб.