Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил ЗСУ Гнатова

Андрія Гнатова звільнили з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Він обіймав посаду вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ українського президента Володимира Зеленського.

Президент Зеленський сьогодні, 26 лютого, підписав указ №148/2025 про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Зауважимо, що Андрій Гнатов очолював Об'єднані сили ЗСУ з 24 червня 2024 року.

Що відомо про Гнатова

Андрій Гнатов народився в Україні, здобув військову освіту в Харківському інституті танкових військ. Свою службу розпочав у батальйоні морської піхоти, дислокованому в Криму.

Після окупації півострова Росією не зрадив присязі та переїхав на материкову частину України, де продовжив військову кар’єру.

У 2016 році став начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а через два роки очолив її. На посаді командира бригади перебував до 2021 року. Під час АТО та ООС брав активну участь в обороні України від російської агресії.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я" та відіграв важливу роль у відбитті російських атак на півдні України.

Завдяки його стратегії українські сили змогли відновити контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області та зупинити просування ворога.

У червні 2022 року за успіхи в оборонних операціях отримав звання бригадного генерала.

За свою службу нагороджений орденом Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими державними відзнаками.