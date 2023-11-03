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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

П'ятниця 03 листопада 2023 15:31
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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука Сергія командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - сказано в указі №728.

Варто зауважити, що у відкритих джерелах наразі немає жодної інформації про Лапанчука та його попередню роботу у ЗСУ.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка. Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

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Володимир Зеленський Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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