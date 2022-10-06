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"Залізні вовки" Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війні

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Четвер 06 жовтня 2022 06:30
"Залізні вовки" Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війні Фото: командувач ССО Віктор Хоренко (facebook.com/usofcom)
Автор: Анна Березіна

Віктор Хоренко командує Силами спеціальних операцій - окремим родом військ ЗСУ, який виконує найбільш ризиковані завдання на фронті та в тилу ворога.

РБК-Україна розповідає про ключових військових діячів України під час війни з Росією і зібрало головні факти про Віктора Хоренка та підрозділ "сталевих" воїнів.

Хто такий Віктор Хоренко

Про біографію командувача ССО у відкритих джерелах мало інформації. Віктор Олександрович Хоренко змінив на посаді Григорія Галагана, який перейшов у СБУ.

25 липня 2022 року указ про призначення Хоренка командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ підписав президент Володимир Зеленський.

"Упевнений, що під його керівництвом буде багато досягнень та багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив глава держави.

Президент представив Віктора Хоренка як бойового генерала.

&quot;Залізні вовки&quot; Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війніФото: Віктор Хоренко командує Силами спеціальних операцій (facebook.com/AFUkraine)

З 16 серпня командувач ССО увійшов до складу Ставки головнокомандувача - органу вищого військового керівництва, який здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

ССО - військова еліта України

Віктор Хоренко очолює наймолодший та найсучасніший підрозділ Збройних сил України. Сили спецоперацій називають військовою елітою країни, на яку покладено найскладніші бойові завдання.

Службовці ССО - високомотивовані, стресостійкі та досвідчені військові. Ними стають лише 10% усіх охочих через серйозний кваліфікаційний відбір (селекційний Q-курс).

Кандидати проходять психологічний відбір та тритижневі навчання у польових умовах із фізичними навантаженнями на межі можливостей.

Саме тому службовців ССО називають "сталевими" або "залізними" воїнами.

&quot;Залізні вовки&quot; Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війніФото: Відомості про ССО охороняються державною таємницею (facebook.com/usofcom)

Які завдання ССО виконують під час війни

Війська Сил спецоперацій залучають до:

  • проведення інформаційно-психологічних операцій;
  • підготовки та організації руху опору;
  • боротьби з тероризмом;
  • заходів щодо захисту життя громадян та державних об'єктів, захисту суверенних прав України.

Спецпризначенці здійснюють розвідку, ходять у рейди в тил ворога, ведуть підпільну роботу на лінії фронту, беруть участь у створенні агентурної мережі, пошуку та евакуації полонених чи заручників, надають медичну допомогу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїни ССО виконують найбільш ризиковані операції на окупованих територіях, звільненяють наші землі, знищують техніку та логістичні шляхи ворога.

Найновіший рід військ ЗСУ

Сили спецоперацій було створено в Україні у 2016 році за підтримки країн НАТО. Підрозділи ССО одними з перших у ЗСУ досягли сумісності стандартам Північноатлантичного Альянсу.

Так, у 2019 році одна з тактичних груп ССО пройшла оцінку НАТО і отримала статус готовності до участі в Силах швидкого реагування Альянсу.

&quot;Залізні вовки&quot; Хоренко. Хто командує Силами спецоперацій та яка їхня роль у війніФото: Емблема ССО (facebook.com/usofcom)

Емблемою ССО є зображення залізного вовка з лавровим вінком і знаком київського князя Святослава Хороброго.

Внизу емблеми – гасло "Іду на ви!". Це ультиматум Святослава про оголошення війни ворогам, що згадується в Повісті минулих літ.

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Збройні сили України Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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