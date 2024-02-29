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Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Фото: Володимир Карпенко (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики Збройних сил України. Ним став бригадний генерал Володимир Карпенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - сказано в указі №138/2024.

Попереднім указом №137/2024 з цієї посади звільнено Гуляка Олега. Варто зауважити, що після призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Гуляк ще певний час лишався у новій команді військового керівництва.

Однак кілька днів тому лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

Володимир Карпенко з 2021 року був командувачем логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України. У 2022 році був нагороджений орденами Богдана Хмельницького I та II ступенів.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо,  президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Також плануються інші перестановки у ЗСУ. Про це більш детально читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України