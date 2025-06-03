Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

"Звільнити Скибюка Ігоря Анатолійовича з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в указі №382.

При цьому президент призначив Олега Апостола новим командувачем ДШВ. До цього він був звступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Призначити Апостола Олега Орестовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в указі №385.

Що відомо про Олега Апостола

У 2008 році Апостол закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ".

Від 2014 року учасник бойових дій на сході України. Разом із бійцями чотири рази заходив у Миколаївку у Донецькій області та проводив штурмові дії укріпрайонів російських окупантів.

5 липня 2014 року Апостол нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за звільнення Слов'янська та інших населених пунктів.

У 2018 році був командиром Десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Після початку повномасштабного російського вторгнення є учасником оборони та звільнення населених пунктів у Миколаївській області, під час чого було знищено та захоплено багато ворожої техніки. З кінця 2022 року підрозділи під керівництвом Апостола виконують успішні оборонні та штурмові дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях.

У лютому 2024 року був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

З серпня 2024 бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області.

29 листопада 2024 року Апостола призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У лютому 2025 року йому присвоїли звання бригадний генерал.