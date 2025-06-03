Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ

"Уволить Скибюка Игоря Анатольевича с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №382.

При этом президент назначил Олега Апостола новым командующим ДШВ. До этого он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Назначить Апостола Олега Орестовича командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №385.

Что известно об Олеге Апостоле

В 2008 году Апостол окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

С 2014 года участник боевых действий на востоке Украины. Вместе с бойцами четыре раза заходил в Николаевку в Донецкой области и проводил штурмовые действия укрепрайонов российских оккупантов.

5 июля 2014 года Апостол награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за освобождение Славянска и других населенных пунктов.

В 2018 году был командиром Десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

После начала полномасштабного российского вторжения является участником обороны и освобождения населенных пунктов в Николаевской области, во время чего было уничтожено и захвачено много вражеской техники. С конца 2022 года подразделения под руководством Апостола выполняют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

В феврале 2024 года был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

С августа 2024 участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области.

29 ноября 2024 года Апостола назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В феврале 2025 года ему присвоили звание бригадный генерал.