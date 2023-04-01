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Зеленський зідзвонився із Макроном: обговорили фронт і "формулу миру"

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Київ, Субота 01 квітня 2023 15:43
Зеленський зідзвонився із Макроном: обговорили фронт і "формулу миру" Фото: Володимир Зеленський і Емануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емануелем Макроном. Під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та українську "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"У годинній розмові з Емануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті", - написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру" та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Франції Еммануель Макрон разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.

Додамо, як повідомлялося Макрон під час візиту до Китаю має намір застерегти Пекін від підтримки дій РФ в Україні.

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