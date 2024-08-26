Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, вранці у низці регіонів України прогриміли вибухи. Як виявилося, росіяни провели черговий масований удар, вони застосовували як ракети, так і дрони.

Окупанти знову цілилися енергетичними об'єктами країни. Частину з них було пошкоджено, через що споживачам обмежували електропостачання. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Також, як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна експерт з авіації Костянтин Криволап, сьогоднішня атака мала одну особливість.

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