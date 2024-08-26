Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как оказалось, россияне провели очередной массированный удар, они применяли как ракеты, так и дроны.

Оккупанты снова целились по энергетическим объектам страны. Часть из них была повреждена, из-за чего потребитям ограничивали электроснабжение. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Также, как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина эксперт по авиации Костянтин Криволап, сегодняшняя атака имела одну особенность.

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