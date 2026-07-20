Зеленський зібрав спецставку з командирами корпусів і виробниками зброї

За словами президента, вперше в такому форматі відбулося пряме спілкування між командирами корпусів, українськими виробниками озброєння та військової техніки, представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів і профільних спецслужб.

У засіданні взяли участь командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, а також представники "Хартії", "Азову" й підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

Які питання обговорили на Ставці

Основну увагу учасники приділили практичним питанням. Зокрема, йшлося про забезпечення військ, затримки із постачанням, проблеми із закупівлями, необхідність додаткового фінансування та укладання контрактів. Також обговорили виробництво й постачання безпілотників різних типів, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських боєприпасів та іншого озброєння, яке необхідне на найгарячіших ділянках фронту.

За підсумками засідання сторони домовилися започаткувати постійний формат взаємодії між командирами корпусів, виробниками озброєння та урядовими структурами. Координуватимуть цю роботу Міністерство оборони та РНБО.

Дефекти зброї та підготовка до осені

Окремо на Ставці обговорили випадки виявлених дефектів військової продукції під час її використання в бойових умовах. Зеленський наголосив, що виробники мають оперативно реагувати на такі зауваження й усувати недоліки.

Президент також повідомив, що вже завтра проведе аналогічні зустрічі з іншими командирами корпусів, щоб отримати зворотний зв'язок від усієї корпусної системи Сил оборони.

Крім того, за словами Зеленського, за результатами цих обговорень буде скориговано окремі елементи оборонної стратегії та визначено першочергові завдання у виробництві й постачанні озброєння. Окрему увагу приділили питанням протиповітряної оборони та завданням для української дипломатії.

Президент наголосив, що Україна має увійти в серпень максимально підготовленою та бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій восени.

"Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени", - підсумував глава держави.