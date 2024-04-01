Зеленський зібрав нараду щодо дронів і проекту РЕБ, який уже тестують на фронті

За його словами, сьогодні відбулась тригодинна нарада з військовими щодо виробництва дронів.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - написав президент.

На нараді було обговорено, як забезпечити гнучкість українського ОПК. Президент зауважив, що потреби фронту постійно змінюються, тому виробники дронів мають вчасно реагувати на них.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів", - розповів Зеленський.

На нараді також було обговорено проект будівництва комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників.

Зеленський розповів, що дану систему вже тестують на окремих напрямках. Однак планується масштабування проекту на весь фронт.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

Більш детально про те, чи може мільйон безпілотників вплинути на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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