Зеленский собрал совещание по дронам и проекту РЭБ, который уже тестируют на фронте

В Украине в этом году планируется упростить и увеличить производство всех типов беспилотников.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, сегодня состоялось трехчасовое совещание с военными по производству дронов.
"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - написал президент.
На совещании было оговорено, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Президент отметил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому производители дронов должны своевременно реагировать на них.
"Важны решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов", - рассказал Зеленский.
На совещании был обсужден проект строительства комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.
Зеленский рассказал, что данную систему уже тестируют по отдельным направлениям. Однако планируется масштабирование проекта на весь фронт.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.
При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".
Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.
Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.
Более подробно о том, может ли миллион беспилотников повлиять на ход войны – в материале РБК-Украина .
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