Зеленский собрал совещание перед визитом Виткоффа и Кушнера: предложения подготовлены
Перед встречей с командой Трампа Украина определила свои приоритеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам президента, совещание с переговорной группой прошло непосредственно перед встречей с посланниками Трампа. Он подчеркнул, что Украина всегда была и будет конструктивна и заинтересована в приближении завершения войны.
Фото: Совещание перед встречей с посланниками Трампа. (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что важно работать скоординированно, содержательно и реалистично.
Напомним, о визите посланцев Трампа в Киев Зеленский сообщил в вечернем обращении 4 сентября . Визит окончательно согласовали в тот же день: сначала Виткофф и Кушнер должны были посетить Москву, а в воскресенье, 6 сентября, приехать в Киев.
Перед приездом в украинскую столицу спецпосланники 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле - встреча длилась более трех часов.