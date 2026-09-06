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Зеленский собрал совещание перед визитом Виткоффа и Кушнера: предложения подготовлены

13:01 06.09.2026 Вс
1 мин
Президент назвал три вещи, которые нужны Украине для завершения войны
aimg Валерия Абабина
Зеленский собрал совещание перед визитом Виткоффа и Кушнера: предложения подготовлены Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Перед встречей с командой Трампа Украина определила свои приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, совещание с переговорной группой прошло непосредственно перед встречей с посланниками Трампа. Он подчеркнул, что Украина всегда была и будет конструктивна и заинтересована в приближении завершения войны.

Фото: Совещание перед встречей с посланниками Трампа. (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что важно работать скоординированно, содержательно и реалистично.

Напомним, о визите посланцев Трампа в Киев Зеленский сообщил в вечернем обращении 4 сентября . Визит окончательно согласовали в тот же день: сначала Виткофф и Кушнер должны были посетить Москву, а в воскресенье, 6 сентября, приехать в Киев.

Перед приездом в украинскую столицу спецпосланники 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле - встреча длилась более трех часов.

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