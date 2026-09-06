Зеленский собрал совещание перед визитом Виткоффа и Кушнера: предложения подготовлены

Перед встречей с командой Трампа Украина определила свои приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, совещание с переговорной группой прошло непосредственно перед встречей с посланниками Трампа. Он подчеркнул, что Украина всегда была и будет конструктивна и заинтересована в приближении завершения войны.

Напомним, о визите посланцев Трампа в Киев Зеленский сообщил в вечернем обращении 4 сентября . Визит окончательно согласовали в тот же день: сначала Виткофф и Кушнер должны были посетить Москву, а в воскресенье, 6 сентября, приехать в Киев.

Перед приездом в украинскую столицу спецпосланники 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле - встреча длилась более трех часов.