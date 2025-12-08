Зеленський жорстко висловився про територіальні компроміси у мирному плані США

"Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права - по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно. І морального права також не маємо", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує наполягати на передачі окупованих територій, але Україна не погодиться на жодні поступки.

"Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати - за це ми і боремось. Ви це прекрасно знаєте", - додав президент.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати "сьогодні шукають компроміс", однак Україна чітко дотримується своєї позиції щодо територіальної цілісності.