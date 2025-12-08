Зеленский жестко высказался о территориальных компромиссах в мирном плане США

"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Россия продолжает настаивать на передаче оккупированных территорий, но Украина не согласится ни на какие уступки.

"Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать - за это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете", - добавил президент.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты "сегодня ищут компромисс", однако Украина четко придерживается своей позиции относительно территориальной целостности.