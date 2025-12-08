Зеленский жестко высказался о территориальных компромиссах в мирном плане США

Президент Украины Владимир Зеленский категорически опроверг возможность передачи украинских территорий в рамках мирной инициативы Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил отвечая на вопросы журналистов.
"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Россия продолжает настаивать на передаче оккупированных территорий, но Украина не согласится ни на какие уступки.
"Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать - за это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете", - добавил президент.
В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты "сегодня ищут компромисс", однако Украина четко придерживается своей позиции относительно территориальной целостности.
Напомним, Белый дом до сих пор не обнародовал официальное содержание предложенного США мирного плана по завершению российско-украинской войны. В то же время западные СМИ сообщали, что первоначальная версия документа содержала 28 пунктов.
По неофициальным данным, в проекте якобы предусматривались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы фактически отказаться от Донецкой и Луганской областей, передав их России без боевых действий.
Кроме того, план якобы включал запрет на вступление Украины в НАТО - государство должно было бы закрепить нейтральный статус на законодательном уровне.
После переговоров между украинскими и американскими представителями документ был доработан. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам диалога сформировали обновленный вариант из 20 пунктов.
Несмотря на это, сегодня глава государства подчеркнул, что общего видения с США по территориальным вопросам до сих пор нет.
Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне отметили важность достижения "справедливого и длительного" мира.
Более того, по данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не соглашаться на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.