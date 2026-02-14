Зеленський жорстко пройшовся по Обрану: відрощує живіт, а не армію

"Пан Ішингер (голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер - ред.) сказав в інтерв'ю перед конференцією, що поки Україна захищає Європу, небезпека не така велика. Якщо ми говоримо відверто та трохи цинічно, то ситуація сьогодні плюс-мінус така. Але подивіться якою ціною", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме українці тримають європейський фронт.

"За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може буде суверенна Молдова. І навіть один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешту", - сказав він.