Зеленський жорстко пройшовся по Обрану: відрощує живіт, а не армію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Пан Ішингер (голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер - ред.) сказав в інтерв'ю перед конференцією, що поки Україна захищає Європу, небезпека не така велика. Якщо ми говоримо відверто та трохи цинічно, то ситуація сьогодні плюс-мінус така. Але подивіться якою ціною", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що саме українці тримають європейський фронт.
"За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може буде суверенна Молдова. І навіть один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешту", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на фарумі у Давосі 22 січня заявив, що "кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", маючи на увазі угорського прем'єра Віктора Орбана.
Ця заява пронулана на тлі численних блокувань проросійським Орбаном вступу України до Євросоюзу та допомоги Києву від ЄС.
Орбан образився на слова Зеленського. У своєму дописі угорський прем'єр звинуватив українського президента у тому, що той нібито "не може або не хоче" закінчити війну в Україні. Він також назвав слова Зеленського "ретельно підібраними образами".