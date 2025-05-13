Зеленський: зброя вже на складах, Росії не допоможе навіть 30 днів перемир’я

Термін у 30 днів перемир'я необхідний для того, щоб розпочати діалог. Росії не вистачить цього часі для перегрупування.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, цей термін не є достатнім для повного відновлення сил, а головна мета ініціативи - створити умови для відкриття діалогу.
"Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню - це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", - наголосив президент.
Зеленський також прокоментував вимоги Росії про припинення постачання західної зброї під час перемир’я: "Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І росіянам це не допоможе. Зупиняться які постачання? Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для руських. Вони це розуміють".
Він також додав, що затримка з новими партіями озброєння не вплине на обороноздатність України, адже необхідне вже на складах.
"А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює. Бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є", - сказав Зеленський.
Російський диктатор Володимир Путін відхилив спільну ініціативу України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Натомість він висловив бажання відновити мирні переговори у Стамбулі, які мають відбутись 15 травня.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів за умови, що Росія погодиться на режим тиші з 12 травня. Крім того, він запропонував провести зустріч на найвищому рівні та заявив, що особисто прибуде до Стамбула. Станом на зараз невідомо, кого Росія делегує на переговори, оскільки Путін поки не відреагував на ініціативу Зеленського.
Ба більше, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не сприймають ультиматуми у питанні перемир’я з Україною та наполягають на відновленні прямих переговорів у Стамбулі без попередніх умов.
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