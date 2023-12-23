Зеленський про збиття Су-34: така можливість - це один із ключів до справедливого завершення війни

Можливість України збивати російські винищувачі - це один із ключів до справедливого завершення війни з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що можливість збивати російські Су-34 - є одним із ключових моментів для завершення війни.

"Можливість збивати російські винищувачі - це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року", - додав він.

Збиття російських Су-34

22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні. Деталі операції Олещук не розкрив, як і точної локації. Проте він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. Він може коштувати від 50 млн доларів.

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