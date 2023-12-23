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Зеленский о сбитии Су-34: такая возможность - это один из ключей к справедливому завершению войны

Суббота 23 декабря 2023 20:19
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Зеленский о сбитии Су-34: такая возможность - это один из ключей к справедливому завершению войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Возможность Украины сбивать российские истребители - это один из ключей к справедливому завершению войны с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"На этой неделе мы опять-таки доказали, насколько действенно усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что возможность сбивать российские Су-34 - является одним из ключевых моментов для завершения войны.

"Возможность сбивать российские истребители - это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году", - добавил он.

Избиение российских Су-34

22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень. Детали операции Олещук не раскрыл, как в точной локации. Однако он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ. Он может стоить от 50 млн долларов.

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