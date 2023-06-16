Зеленський збирав військовий кабінет: наш рух уперед - це найважливіше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram .

"Військовий кабінет. Наші командувачі - генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій - поки не називаю прізвищ: усьому свій час", - йдеться у заяві.

За його словами, наш рух уперед - це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше.

"І був Буданов - окремі кроки. Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо", - сказав президент.

Наступ ЗСУ

Інститут вивчення війни заявив, що військові ЗСУ досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. На півдні вони мають тактичний успіх і просуваються вперед.