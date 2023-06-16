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Маляр про просування ЗСУ: вони мають тактичний успіх на півдні

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 22:15
Маляр про просування ЗСУ: вони мають тактичний успіх на півдні Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. На півдні вони мають тактичний успіх і просуваються вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога", - йдеться у повідомленні.

За її словами, на напрямках, де ЗСУ в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.

Ситуація на сході України

"На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.
Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", - пояснила Маляр.

Також вона повідомила, що на Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Українські війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони.

Також на сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

Ситуація на півдні України

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Поступово просуваються вперед, станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку", - сказала Маляр.

Заступник міністра оборони повідомила, що на деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ. На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

Наступ ЗСУ

Інститут вивчення війни заявив, що військові ЗСУ досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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