Зеленский собирал военный кабинет: наше движение вперед - это самое важное

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram .

"Военный кабинет. Наши командующие - генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий - пока не называю фамилий: всему свое время", - говорится в заявлении.

По его словам, наше движение вперед - это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли - это самое важное.

"И был Буданов - отдельные шаги. Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины! Спасибо всем, кто готовится войти в бой! Спасибо всем, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим", - сказал президент.

Наступление ВСУ

Институт изучения войны заявил, что военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций в ряде направлений. Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия. На юге они имеют тактический успех и продвигаются вперед.