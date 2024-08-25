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Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 26 серпня, відбудеться нарада за участі керівників правоохоронних та силових органів щодо зрадників, які втекли з України. Зокрема, щодо їх відповідальності за скоєне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

"Що стосується тих осіб, які працюють проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб", - сказав президент.

За його словами, всі ці "товариші" повинні отримати те, на що вони заслуговують, де б вони не переховувались від українського правосуддя.

"На завтра я призначив нараду за участі керівників правоохоронних органів - СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова ДПСУ, генпрокурор, представники розвідки. Багато речей треба обговорити на цій зустрічі та зробити висновки", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурор оголосив підозру нардепу Артему Дмитруку, але з'ясувалося, що він незаконно виїхав з України. Дмитруку інкримінують напади на військового та правоохоронця. Нардепа викликали до ДБР для слідчих дій.

За фактом незаконного виїзду Дмитрука з України правоохоронці порушили кримінальне провадження та провели обшуки в осіб, які могли допомогти з втечею. Наразі правоохоронці готують підозри цим особам.

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