Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України

"Що стосується тих осіб, які працюють проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб", - сказав президент.

За його словами, всі ці "товариші" повинні отримати те, на що вони заслуговують, де б вони не переховувались від українського правосуддя.

"На завтра я призначив нараду за участі керівників правоохоронних органів - СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова ДПСУ, генпрокурор, представники розвідки. Багато речей треба обговорити на цій зустрічі та зробити висновки", - повідомив Зеленський.