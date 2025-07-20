Зеленський збирає конференцію послів України: Сибіга назвав дату

Сибіга заявив, що десятки послів України в іноземних країнах разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Дипломатам, за словами Сибіги, показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Дипломати повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками ворога.

"Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух", - написав Сибіга.

Також, за словами голови МЗС України, 21 липня президент Зеленський відкриє конференцію послів в Україні під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Візит до Запорізької області дасть іноземним дипломатам розуміння імпульс до досягнення більших результатів у справі миру в Україні.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої плідної роботи на благо нашої країни. Я вдячний Івану Федорову, голові Запорізької обласної адміністрації, за цей візит та його самовіддану працю", - додав Сибіга.