Зеленский собирает конференцию послов Украины: Сибига назвал дату

Сибига заявил, что десятки послов Украины в иностранных странах вместе с ним 20 июля посетили Запорожскую область, через которую пролегает линия фронта. Послы посетили непосредственно позиции, а также Ореховский район вместе с городом Орехов.

Дипломатам, по словам Сибиги, показали окопы, подземную школу, разрушенные российскими ударами дома в Орехове. Дипломаты должны были увидеть, как живут люди в Украине под постоянными атаками врага.

"Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения. Несмотря на постоянный российский террор, регион живет, развивается и сохраняет свой стойкий дух", - написал Сибига.

Также, по словам главы МИД Украины, 21 июля президент Зеленский откроет конференцию послов в Украине под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Визит в Запорожскую область даст иностранным дипломатам понимание импульс к достижению больших результатов в деле мира в Украине.

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей плодотворной работы на благо нашей страны. Я благодарен Ивану Федорову, председателю Запорожской областной администрации, за этот визит и его самоотверженный труд", - добавил Сибига.