Зеленский о заявлениях Путина касаемо "неонацистов": На что он способен ради своих амбиций?

По словам Зеленского, он не воспринимает серьезно заявления Путина касаемо "неонацистов" в Украине и считает их смешными. По мнению президента, глава Кремля находится в своем информационном пузыре, в связи с чем он обеспокоен, тем, на что способен Путин ради своих амбиций.

"Я ничего не боюсь, кроме людей, но дело в том, что если он серьезно относится к этому заявлению, то он может быть способен на очень ужасные шаги, потому что это будет означать, что для него это не игра. Если он действительно верит в это, если это не игра, тогда мы будем продолжать бороться против этого. Если это игра. Но если это не игра, если он серьезно настроен, если он думает, что это его миссия - завоевать нашу территорию, и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, тогда возникает много вопросов о том, что еще он способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии",- заявил президент.