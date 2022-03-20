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Зеленський про заяви Путіна щодо "неонацистів": На що він здатний заради своїх амбіцій?

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Неділя 20 березня 2022 17:38
Зеленський про заяви Путіна щодо "неонацистів": На що він здатний заради своїх амбіцій? Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо слів голови Кремля Володимира Путіна про "неонацистів" в нашій країні. Вважає, що він може бути здатним на ще більш жахливі речі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Зеленського, він не сприймає серйозно заяви Путіна щодо "неонацистів" в Україні та вважає їх смішними. На думку президента, голова Кремля перебуває у своєму інформаційному міхурі, у зв’язку з чим він стурбований, тим, на що здатний Путін заради своїх амбіцій.

"Я нічого не боюся, крім людей, але річ у тому, що якщо він серйозно ставиться до цієї заяви, то він може бути здатний на дуже жахливі кроки, тому що це означатиме, що для нього це не гра. Якщо він дійсно вірить, якщо це не гра, тоді ми продовжуватимемо боротися проти цього, якщо це гра, але якщо це не гра, якщо він серйозно налаштований, якщо він думає, що це його місія - завоювати нашу територію, і якщо він бачить ознаки неонацистів. у нашій країні, тоді виникає багато питань про те, що ще він здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї місії",- заявив президент.

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