Зеленский о заявлении РФ об отводе войск: когда выведут, это увидят все

По его мнению, "все нормальные люди" ожидают деэскалации.

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только что услышали об этом", - заявил Зеленский.

Зеленский говорит, что "когда войска отведут, это увидят все" - не только военные или разведка.

"Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - добавил президент Украины.

Россия отводит войска?

В Министерстве обороны России сегодня заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа оставила оккупированный Крым после "учеб".

Вместе с тем, в ведомстве заявили о начале возвращения военных с учеб в места постоянной дислокации. Речь идет о граничащих с Украиной Западном и Южном округах.

Реакция Запада

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат.

"Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - считает Воллес.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины? пока нет. Он призвал Москву "перестать готовиться к войне" и "отойти от края бездны".