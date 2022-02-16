Зеленський про заяву РФ про відвід військ: коли виведуть, це побачать всі

На його думку, "всі нормальні люди" очікують на деескалацію.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ті реалії, які у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відводу. Ми щойно почули про це", - заявив Зеленський.

Зеленський каже, що "коли війська відведуть, це побачать усі" - не лише військові чи розвідка.

"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років", - додав президент України.

Росія відводить війська?

У Міністерстві оборони Росії сьогодні заявили, що військова техніка підрозділів Південного військового округу залишила окупований Крим після "навчань".

Разом з тим, у відомстві заявили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

Реакція Заходу

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не означають.

"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - вважає Воллес.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає.

Він закликав Москву "перестати готуватися до війни" та "відійти від краю прірви".