Зеленский о заявлении Беларуси по ядерному оружию: будем знать, где расположено

Заявлениями о возможном размещении российского ядерного оружия за пределами России нельзя играть. Что касается Беларуси, то если такая передача состоится, Киев будет знать, где находится часть российского ядерного потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

По его словам, украинская сторона много раз слышала угрозы о размещении ядерного оружия РФ в разных уголках мира.

"И о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Беларуси. Если так случится - по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия РФ", - отметил он.