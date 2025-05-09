Зеленський заявив про зустріч із лідерами "коаліції рішучих" і назвав дату

Голова української держави виступив на саміті країн-учасниць Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил), до яких входять Британія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

"В Україні ми також готуємося до зустрічі з лідерами коаліції рішучих - попереду серйозна робота", - розповів Зеленський.

За його словами, Україні потрібна така коаліція і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.

Президент висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої ініціативи, вона допоможе посилити архітектуру безпеки.

"Завтра - зустрічі", - коротко додав він.