Зеленский заявил о встрече с лидерами "коалиции решительных" и назвал дату

В Украине на этой неделе пройдет встреча лидеров стран "коалиции решительных", которые рассматривают возможность отправки контингента на украинскую территорию.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Глава украинского государства выступил на саммите стран-участников Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил), в которые входят Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.
"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции решительных - предстоит серьезная работа", - рассказал Зеленский.
По его словам, Украине нужна такая коалиция и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность.
Президент выразил уверенности, что Европа только выиграет от такой инициативы, она поможет усилить архитектуру безопасности.
"Завтра - встречи", - коротко добавил он.
Напомним, "коалицию решительных" возглавляют Великобритания и Франция.
Как отмечал министр обороны Британии Джон Хили, цели такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.
Но недавно The Times писало, что пока что страны Европы не могут набрать и 25 тысяч солдат для отправки в Украину.
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