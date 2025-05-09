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Зеленский заявил о встрече с лидерами "коалиции решительных" и назвал дату

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине на этой неделе пройдет встреча лидеров стран "коалиции решительных", которые рассматривают возможность отправки контингента на украинскую территорию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства выступил на саммите стран-участников Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил), в которые входят Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. 

"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции решительных - предстоит серьезная работа", - рассказал Зеленский. 

По его словам, Украине нужна такая коалиция и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность. 

Президент выразил уверенности, что Европа только выиграет от такой инициативы, она поможет усилить архитектуру безопасности. 

"Завтра - встречи", - коротко добавил он. 

"Коалиция решительных"

Напомним, "коалицию решительных" возглавляют Великобритания и Франция.

Как отмечал министр обороны Британии Джон Хили, цели такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.

Но недавно The Times писало, что пока что страны Европы не могут набрать и 25 тысяч солдат для отправки в Украину.

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