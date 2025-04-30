Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times

Європейським країнам буде непросто зібрати 25 тисяч військовослужбовців для участі в місії зі стримування в Україні. Причина - хронічна нестача особового складу і недостатнє фінансування армій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету The Times .

Плани "коаліції рішучих"

Видання The Times отримало доступ до рідкісних обговорень між міністрами оборони та військовими главами країн Європи. На зустрічах обговорювали план створення "коаліції рішучих" - добровольчого контингенту, який у разі укладення мирної угоди мав би бути направлений в Україну.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.

Реакція союзників: навіть 25 тисяч - виклик

На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Одне з джерел зазначило, що такі цифри можуть бути лише стимулом для спільної роботи, але поки що виглядають нереалістично.

Згідно з Times, Велика Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

Зміна фокусу: навчання замість бойових місій

Союзники тепер роблять ставку на:

навчання українських військ,

переозброєння ЗСУ,

забезпечення захисту з повітря і моря.

Вони уникають розміщення військ поблизу лінії фронту або об'єктів критичної інфраструктури.

Занепокоєння союзників

На зустрічі 10 квітня міністри висловлювали стурбованість амбіціями Лондона. Наприклад, литовський міністр оборони Довіле Сакалієне прямо сказала:

"У Росії 800 000 військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 000, значить, ми дійсно слабкі".

Її виступ був охарактеризований учасниками як "різкий, але надихаючий".

Проблеми з логістикою та ротацією

Союзники вказали, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч осіб буде потрібно до 256 тисяч військовослужбовців з урахуванням ротації.

Це викликає скепсис, особливо на тлі поточних обмежень:

Естонія і Фінляндія бояться ослаблення власної оборони,

Польща, Іспанія та Італія відмовилися від відправки солдатів,

Німеччина і Фінляндія виступили проти, хоча Берлін не виключає участі повністю.

Європейська залежність від США

Обговорення також підкреслили глибоку залежність Європи від США в питаннях стримування Росії. Один з учасників запропонував використовувати сили спецпризначення, оскільки для їхнього розгортання не потрібне парламентське схвалення.

Проблеми британської армії

Джерела зазначили, що британська армія стикається:

зі скороченням чисельності,

нестачею артилерії,

логістичними проблемами - зокрема залежністю від американських вантажівок і обладнання.

Що буде замість контингенту

Згідно з поточними планами:

Велика Британія і Франція розмістять військових інструкторів у Західній Україні;

вони не охоронятимуть ключові об'єкти або не вестимуть бойових дій;

головним акцентом стане підготовка українських сил і стратегічне планування на випадок загострення.

Заява Міноборони Британії

"Просунуті оперативні плани в рамках коаліції рішучих тривають: як на суші, так і на морі та в повітрі. Ми також нарощуємо підтримку України і водночас підтримуємо зусилля з мирного врегулювання, оскільки незаконне вторгнення Путіна триває", - заявили в британському Міноборони.