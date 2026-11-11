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Зеленський заявив про вікно можливостей для результату в мирних переговорах з РФ

22:01 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)

Існує "вікно можливостей" до 2027 року для досягнення результату у мирних переговорах щодо війни в Україні. У цей період хочуть вкластися всі учасники, які працюють над завершенням конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

Глава держави зазначив, що наступного року в Європі може бути "зміна політичного ландшафту".

"І так само ми бачимо, вже відбуваються зміни в США. І тому сьогодні є дійсно ця можливість, це вікно можливостей, коли всі ті учасники, які зараз займаються переговорним процесом, які хочуть дійсно отримати результат ще до 27 року", - заявив президент.

Зеленський припустив, що з цієї причини один з переговорників розповів, що негативу під час розмови не було.

"Я не знаю всіх деталей, я думаю, що там все одно було трошечки історій Росії, але вже ми не звертаємо увагу, на цей час можна вийти відпочити, випити кави. Але тим не менш, що важливо, що американці полетіли з конкретикою до Путіна", - повідомив він.

Важливість діалогу США та РФ

Глава держави додав, що йому б дуже хотілося, щоб спецпредставники США повернулися в Дублін з конкретикою. Водночас він заявив, що "не дуже в це вірить, але все одно надія є".

"Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, що вони не будуть до всього позитивні - так, але що може бути прогрес - так. Багато залежить сьогодні від формату діалогу американської сторони з російською стороною завтра. Я не знаю, який формат вони оберуть", - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що для США дуже важливо отримати результат в цьому році. Він додав, що, як йому здається, американська сторона "цього дійсно дуже хоче".

"І тому, дивлячись на всі ці деталі, ми надіємось отримати результат. Безумовно, ми живемо з вами під час війни, безумовно ми хочемо досягти результату до кінця року і будемо для цього все робити", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, завтра Зеленський зустрінеться зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні. Перед цим делегація США відвідає країну-агресорку для проведення переговорів.

Зазначимо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що спецпосланці США зустрінуться з Володимиром Путіним у першій половині дня.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориВійна в Україні