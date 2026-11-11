Зеленский заявил об окне возможностей для результата в мирных переговорах с РФ

Глава государства отметил, что в следующем году в Европе может быть "изменение политического ландшафта".

"И так же мы видим, уже происходят изменения в США. И поэтому сегодня действительно эта возможность, это окно возможностей, когда все те участники, которые сейчас занимаются переговорным процессом, которые хотят действительно получить результат еще до 27 года", - заявил президент.

Зеленский предположил, что по этой причине один из переговорщиков рассказал, что негатива в разговоре не было.

"Я не знаю всех деталей, я думаю, что там все равно было немножечко историй России, но уже мы не обращаем внимания, на это время можно выйти отдохнуть, выпить кофе. Но тем не менее, что важно, что американцы улетели с конкретикой к Путину", - сообщил он.

Важность диалога США и РФ

Глава государства добавил, что ему очень хотелось бы, чтобы спецпредставители США вернулись в Дублин с конкретикой. В то же время он заявил, что "не очень в это верит, но все равно надежда есть".

"Мы понимаем, с кем мы имеем дело, что они не будут ко всему положительны - да, но что может быть прогресс - да. Многое зависит сегодня от формата диалога американской стороны с российской стороной завтра. Я не знаю, какой формат они выберут", - отметил Зеленский.

Президент считает, что США очень важно получить результат в этом году. Он добавил, что, как ему кажется, американская сторона "этого действительно очень хочет".

"И потому, глядя на все эти детали, мы надеемся получить результат. Безусловно, мы живем с вами во время войны, безусловно, мы хотим достичь результата до конца года и будем для этого все делать", - резюмировал глава государства.