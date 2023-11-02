Росія втікає у східну частину Чорного моря, але дістанемо і там, - Зеленський

"Перше - селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, чиновники. Окрема увага - звісно, фронту", - йдеться у заяві.

За словами президента, було заслухано доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Він подякував всім, хто б'ється і працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку.

"Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії. Дістанемо і там", - додав президент.

Зернова угода

В липні цього року російські загарбники заявили про вихід з зернової угоди. Після цього терористи почали завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

26 жовтня з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян. Однак Україна заперечила зупинку "зернового коридору".