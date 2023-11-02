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Росія втікає у східну частину Чорного моря, але дістанемо і там, - Зеленський

Четвер 02 листопада 2023 20:49
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Росія втікає у східну частину Чорного моря, але дістанемо і там, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Перше - селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, чиновники. Окрема увага - звісно, фронту", - йдеться у заяві.

За словами президента, було заслухано доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Він подякував всім, хто б'ється і працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку.

"Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії. Дістанемо і там", - додав президент.

Зернова угода

В липні цього року російські загарбники заявили про вихід з зернової угоди. Після цього терористи почали завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

26 жовтня з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян. Однак Україна заперечила зупинку "зернового коридору".

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